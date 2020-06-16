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Общество
4 млрд оттенков коррупции
16 июня 14:45

В отношении сотрудников «Норникеля» возбудили дело из-за сброса сточных вод в реку

Следственный комитет России возбудил еще одно уголовное дело в отношении сотрудников «Норильского никеля». На этот раз дело заведено по факту сброса сточных вод в реку вблизи Норильска в период с 2017 по 2019 год

В отношении сотрудников «Норникеля» возбудили дело из-за сброса сточных вод в реку

Следственный комитет России возбудил еще одно уголовное дело в отношении сотрудников «Норильского никеля». На этот раз дело заведено по факту сброса сточных вод в реку вблизи Норильска в период с 2017 по 2019 год.

Основанием для возбуждения дела по статье «Нарушение правил охраны окружающей среды» стали материалы прокурорской проверки. Конкретных фигурантов в деле пока нет – оно возбуждено в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников «Норникеля» и «Механобр инжиниринга».

Согласно материалам следствия, с июня 2017 года по июль 2019 года сотрудники указанных компаний допустили нарушения при проектировании и строительстве объекта, предназначенного для отходов Талнахской обогатительной фабрики. Результатом этих нарушений стал систематический сброс неочищенных сточных вод в реку Томулахи, а также в почву в районе рудника «Октябрьский».

По подсчетам Росприроднадзора, восстановление окружающей среды обойдется в 154 млн рублей.

Напомним, что несколько сотрудников дочернего предприятия «Норникеля» АО «НТЭК» являются фигурантами уголовного дела, возбужденного по факту разлива нефтепродуктов в почву и водоемы после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. По версии следствия, резервуар с топливом давно находился в аварийном состоянии и не ремонтировался.

В результате аварии 17 тысяч тонн дизельного топлива проникло в почву и привело к загрязнению реки Амбарная, озера и реки Пясино, впадающей в Карское море.

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