Мосгорсуд отказался увеличить размер компенсаций родственникам жертв авиакатастрофы в Египте
15 июня 2020 в Мосгорсуде состоялось судебное заседание по иску родственников погибших в авиакатастрофе на Синайском полуострове, которая произошла 31 октября 2015 года. В результате крушения погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа
15 июня 2020 в Мосгорсуде состоялось судебное заседание по иску родственников погибших в авиакатастрофе на Синайском полуострове, которая произошла 31 октября 2015 года. В результате крушения погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа.
Мосгорсуд отказал в удовлетворении требований родственников погибших и прокуратуры, которая просила увеличить размер компенсации морального вреда до 460 тысяч рублей.
Также судом прекращены иски в отношении отдельных потерпевших, которым страховая компания в ходе судебного процесса выплатила дополнительные суммы в размере от 4 до 11 млн рублей.
В остальной части решение Замоскворецкого районного суда оставлено без изменения. Речь идет о решении суда, согласно которому авиакомпания «Когалымавиа» должна пожизненно ежемесячно выплачивать от 4 до 30 тысяч рублей более 20 истцам, потерявшим в катастрофе кормильца. Отметим, что перевозчик был признан банкротом.
«В суде искать справедливость бессмысленно, нужно договариваться с ответчиком, иначе по суду 400 тыс, кабальное мировое от 4 до 11 миллионов, застрахованы минимально на 23 миллиона, суд спас отечественного страховщика и немецкого перестраховщика Allianz!», - прокомментировал решение суда адвокат Игорь Трунов, который представляет интересы родственников погибших.