Еще один свидетель по делу «Седьмой студии» пожаловался на давление со стороны следствия
Помощница бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой Элеонора Филимонова, которая является свидетелем по делу о хищении в студии, пожаловалась на давление со стороны следствия
Помощница бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой Элеонора Филимонова, которая является свидетелем по делу о хищении в студии, пожаловалась на давление со стороны следствия.
Элеонора Филимонова в ходе судебного заседания отказалась от части своих показаний, данных в ходе допроса, и заявила, что следователи оказывали на нее давление. По словам женщины, в ходе допроса один из сотрудников Следственного комитета называл ее преступницей, а его коллега грозил «заковать ее в наручники и отправить в тюрьму», если она откажется подписать протокол допроса.
«Меня принуждали говорить, что идет обналичивание, что я видела какие-то обналичивания, которые происходят. Заставили вообще подписать, что я все знала, что там идет преступная деятельность», - заявила свидетельница изданию «КоммерсантЪ».
Ранее на давление следствия с целью подписать «нужные» показания жаловались сотрудницы Министерства культуры РФ Алеся Махмутова и Александра Балашова.