Директор ФБК рассказал о странном визите к нему домой сотрудника Центра «Э»
Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов сообщил о визите к нему домой сотрудника Центра по борьбе с экстремизмом (Центр «Э»), который потребовал от юриста дать объяснения по неизвестно какому поводу
Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов сообщил о визите к нему домой сотрудника Центра по борьбе с экстремизмом (Центр «Э»), который потребовал от юриста дать объяснения по неизвестно какому поводу.
Иван Жданов сообщил «МБХ медиа», что утром к нему пришел «эшник» и с порога потребовал объяснений. «Я говорю, что не буду давать объяснения — по какому поводу? Он говорит: „Из главка спускают, понимаете, сейчас время, Конституция“. Я говорю, мне что, по этому поводу давать объяснения? Я ему написал по 51 [статье Конституции], отказался давать какие-то объяснения, и все, он ушел», - сообщил глава ФБК.
Напомним, что прошлым летом в отношении Ивана Жданова возбудили уголовное дело из-за неисполнения решения суда об удалении фильма-расследования «Он вам не Димон» о тайных активах экс-премьера Дмитрия Медведева.