В квартире Ратмира Галаева, напавшего на полицейских, нашли экстремистскую литературу
Следователи в ходе обысков в московской квартире уроженца Ингушетии Ратмира Галаева, открывшего огонь по сотрудникам полиции на Ленинском проспекте, обнаружили у него экстремистскую литературу
Следователи в ходе обысков в московской квартире уроженца Ингушетии Ратмира Галаева, открывшего огонь по сотрудникам полиции на Ленинском проспекте, обнаружили у него экстремистскую литературу.
Сейчас Ратмира Галаева проверяют на причастность к убийству начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, а также на причастность к деятельности террористических организаций, сообщает «Интерфакс».
Напомним, 15 июня Ратмир Галаев напал на двоих сотрудников ДПС, которые проверяли документы у водителя такси. Проходивший мимо Галаев по неизвестной причине открыл стрельбу по силовикам из травмата. Двое полицейских получили ранения, а нападавший также был ранен ответным огнем.
С учетом результатов обыска следствие полагает, что Галаев напал на полицейских из-за своих экстремистских взглядов.