Экс-омбудсмена Челябинской области приговорили к двум годам условно за мошенничество, которое он не совершал
В Совете по правам человека при президенте отметили, что «коровье дело» войдет в историю современной России «как попытка наказать человека за его в прошлом чрезмерно активную правозащитную позицию»
Центральный райсуд Челябинска приговорил к двум годам условно бывшего омбудсмена Челябинской области Алексея Севастьянова, признав его виновным в мошенничестве при получении гранта на фермерскую деятельность. Фактически правозащитника осудили за то, чего он не совершал, ведь фигурирующий в деле грант он не получил.
В Совете по правам человека при президенте отметили, что «коровье дело» (так дело Севастьянова называют в народе) войдет в историю современной России «как попытка наказать человека за его в прошлом чрезмерно активную правозащитную позицию».
Напомним, что после прекращения полномочий уполномоченного по правам человека в Челябинской области Алексей Севастьянов решил заняться фермерством. Он подал заявку на получение гранта на создание собственной фермы. В заявке бывший омбудсмен указал, что купил 21 корову, хотя реально сделал это только через несколько месяцев. Однако заблаговременная покупка стада не являлась обязательным условием для получения гранта. Кроме того, деньги от государства Севастьянов так и не получил – его заявку отклонили.
Таким образом, никакого ущерба государству своими действиями Алексей Севастьянов не нанес, однако следственные органы усмотрели в этом признаки покушения на мошенничество.
Примечательно, что в январе 2019 года по жалобе президентского Совета по правам человека прокуратура провела проверку и выявила в действиях следователей многочисленные нарушения. В ответ на это силовики задержали Севастьянова, а суд отправил его в ИВС, сообщает «Московский комсомолец».
Коллеги Севастьянова объясняют рвение силовиков в этом деле местью за прошлую правозащитную деятельность общественника. За время нахождения на должности регионального омбудсмена Севастьянов получил более 15 тысяч обращений о нарушениях прав человека и по каждому инициировал разбирательства. Люди жаловались ему на избиения полицейскими, на коррупцию чиновников и судов.
Особенно Алексей Севастьянов критиковал за нарушение прав человека теперь уже бывшего председателя Челябинского облсуда, а когда омбудсмен стал обвиняемым, то племянница судьи и гособвинитель требовала посадить правозащитника на 3,5 года. Суд, однако, решил ограничиться 2 годами условного срока.
Член СПЧ и адвокат Генри Резник назвал приговор Алексею Севастьянову «безумным».