16 июня 11:44
Жители ДНР и ЛНР с российскими паспортами примут участие в голосовании по поправкам в Конституцию
Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, у которых имеются на руках российские паспорта, смогут принять участие в голосовании
Фото: zen.yandex.ru
Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), у которых имеются на руках российские паспорта, смогут принять участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ.
«Донецкое агентство новостей» сообщает, что накануне Центризбиркомы ДНР и ЛНР сообщили местным жителям с российскими паспортами о порядке и местах для голосования. Также избиркомы опубликовали список из 12 участков в Ростовской области, где можно будет принять участие в плебисците.
Напомним, что голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию начнется 25 июня и продлится до 1 июля.