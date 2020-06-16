В США решили отказаться от лечения коронавируса противомалярийными препаратами
Управление по федеральному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов пришло к выводу о недопустимости использования указанных препаратов в связи с угрозой сердечных осложнений
В США медики решили отказаться от использования антималярийных препаратов гидроксихлорохин и хлорохин для лечения пациентов с коронавирусом.
Издание The Guardian пишет, что Управление по федеральному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) пришло к выводу о недопустимости использования указанных препаратов для лечения COVID-19 в связи с угрозой сердечных осложнений. Американские власти считают, что возникающие от этих лекарства осложнения перевешивают пользу от их использования в лечении коронавируса.
Президент США Дональд Трамп, который ранее признался в употреблении противомалярийного препарата в качестве профилактики коронавируса, раскритиковал позицию FDA. Глава Белого дома заявил, что лично принимал препарат «чувствовал себя хорошо».
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) временно приостановила испытания гидроксихлорохина и хлорохина в качестве лекарств от COVID-19 в связи с сообщениями медиков о том, что лечение коронавируса противомалярийными препаратами увеличивает смертность среди пациентов.
Между тем, в методичке Министерства здравоохранения России гидроксихлорохин и хлорохин по-прежнему значатся как эффективные препараты в борьбе с COVID-19.