Центризбирком отказался от массового тестирования членов УИКов на коронавирус
Центризбирком РФ отклонил предложение о тестировании в обязательном порядке всех членов участковых избирательных комиссий на коронавирусную инфекцию накануне всероссийского голосования по поправкам в Конституцию
Центризбирком РФ отклонил предложение о тестировании в обязательном порядке всех членов участковых избирательных комиссий на коронавирусную инфекцию накануне всероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
ЦИК обновил рекомендации по профилактике рисков, связанных с распространением COVID-19, в которых говорится, что тестирование на коронавирус проведут «при возникновении необходимости, обусловленной эпидемиологической ситуацией». Соответствующее решение будет приниматься на основании предписаний региональных управлений Роспотребнадзора.
«КоммерсантЪ» сообщает, что от тестирования членов УИКов на коронавирус отказались из-за того, что у некоторых регионов нет денег на проведение дополнительных анализов.
Напомним, сейчас члены избирательных комиссий из разных регионов собирают подписи под обращением, в котором призывают своих коллег отказаться от участия в голосовании по поправкам в Конституцию в связи с пандемией. Члены УИК опасаются, что они сами могут заразиться опасной инфекцией и заразить других. Пока это обращение подписали более 400 человек.