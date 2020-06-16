Власти Бурятии выпустили агитационную газету с призывом голосовать за поправки в Конституцию
Правительство республики Бурятия заказало выпуск газеты с прямыми призывами голосовать за поправки в Конституцию РФ 1 июля. Тираж агитационной газеты составляет 300 тысяч экземпляров
Правительство республики Бурятия заказало выпуск газеты с прямыми призывами голосовать за поправки в Конституцию РФ 1 июля. Тираж агитационной газеты составляет 300 тысяч экземпляров. Напомним, что в соответствии с законодательством агитация «за» или «против» поправок запрещена. В данном случае разрешается лишь информирование граждан о предстоящем голосовании.
Портал «Тайга.Инфо» ссылается на телеграм-канал журналистки Евгении Балтатаровой, которая опубликовала снимки нескольких страниц агитационного бюллетеня, который был изготовлен по заказу администрации главы и правительства республики. Там опубликованы прямая речь главы Бурятии Алексея Цыденова, большая фотография президента Владимира Путина, а также фотографии и комментарии «лидеров общественного мнения» о важности принятия поправок в Конституцию.
Например, чемпион Европы по вольной борьбе Александр Богомоев заявляет, что «голосует за Конституцию, потому что пора прекратить тратить из бюджета России по решениям различных судов сотни миллиардов долларов — олигарху Ходорковскому и прочим „юкосам“».
Двукратная чемпионка Европы по шахматам Инна Ивахинова, которая состоит «Единой России», считает, что поправки в Основной закон позволят сохранить «традиционные семейные ценности».
Примечательно, что в разделе о госзакупках на официальных сайтах властей Бурятии в открытом доступе не оказалось данных о контракте на печать тиража агитационной газеты с участием Алексея Цыденова.