16 июня 10:42
В России за сутки выявили 8 248 новых случаев заражения коронавирусом
В России число заразившихся коронавирусом за сутки выросло на 8 248 человек. Общее число заболевших составило 545 458 человек. Из них, по данным оперштаба, полностью излечились 294 306 человек
В России число заразившихся коронавирусом за сутки выросло на 8 248 человек. Общее число заболевших составило 545 458 человек. Из них, по данным оперштаба, полностью излечились 294 306 человек.
За прошедшие сутки от COVID-19 и вызванных им осложнений скончались еще 193 пациента. Общее число умерших за весь период наблюдения составило 7 284 человек.
В Москве выявлено 1 416 новых случаев заражения коронавирусом, в Московской области – 694, в Санкт-Петербурге – 234, в Нижегородской области – 206, в Свердловской области – 231, в Ростовской области и Краснодарском крае – по 158 новых случаев.