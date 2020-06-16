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16 июня 08:32

В Тбилиси задержали подозреваемого в подготовке покушения на журналиста Георгия Габунию

В Тбилиси полиция задержала россиянина по подозрению в причастности к подготовке убийства журналиста телеканала «Мтавари архи» Георгия Габунии. По версии следствия, поводом для покушения на журналиста стало оскорбление президента России Владимира Путина

В Тбилиси задержали подозреваемого в подготовке покушения на журналиста Георгия Габунию

В Тбилиси полиция задержала россиянина по подозрению в причастности к подготовке убийства журналиста телеканала «Мтавари архи» Георгия Габунии. По версии следствия, поводом для покушения на журналиста стало оскорбление президента России Владимира Путина в его программе.

Задержанным оказался 38-летний уроженец Ингушетии Васамбек Боков. Информацию о подготовке покушения на Георгия Габунию грузинские силовики получили от украинских коллег, сообщает «Медуза».

По данным украинских спецслужб, заказчиком убийства грузинского журналиста якобы является глава Чечни Рамзан Кадыров.

Напомним, что в июне 2019 года Георгий Габуния в прямом эфире оппозиционного грузинского канала «Рустави-2» более минуты ругался матом на русском языке в адрес российского президента Владимира Путина и его родителей. Поступок Габунии осудили многие грузинские политики, а гендиректор «Рустави-2» Ника Гварамия был уволен. Позже с телеканала уволился и сам Габуния.

Глава Чечни тогда написал в соцсети, что Габунию «нужно запрятать за семью заборами, ибо первый же встречный может сделать с ним то, чего он заслужил».

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