16 июня 08:24
Twitter заблокировал страницу конкурса «Лидеры России», наблюдательный совет которого возглавляет Путин
Администрация соцсети Twitter заблокировала аккаунт конкурса «Лидеры России», наблюдательный совет которого возглавляет президент Владимир Путин. Аккаунт конкурса был заблокирован за нарушение правил компании
Администрация соцсети Twitter заблокировала аккаунт конкурса «Лидеры России», наблюдательный совет которого возглавляет президент Владимир Путин. Аккаунт конкурса был заблокирован за нарушение правил компании.
Сейчас в Twitter «Лидеров России» указывается, что действие записи «приостановлено», сообщает РИА Новости.
«Лидеры России» это конкурс для менеджеров, которые претендуют на различные государственные должности. Победители конкурса составляют кадровый резерв.
Напомним, ранее сообщалось, что Twitter за последнее время заблокировал 1152 аккаунта, связанных с властями. На этих страницах велась пропаганда партии «Единой России» и осуществлялись нападки на российскую оппозицию.