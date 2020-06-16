Компания «Автодор» попросила еще 15 млрд рублей на строительство ЦКАД
Счетная палата по итогам проверки расходования государственных средств на строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) сообщила о необходимости выделить на реализацию этого проекта еще 14,8 млрд рублей
Счетная палата по итогам проверки расходования государственных средств на строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) сообщила о необходимости выделить на реализацию этого проекта еще 14,8 млрд рублей. Соответствующую оценку проекта подготовил заказчик в лице компании «Автодор».
Первоначальная стоимость строительства ЦКАД оценивалась в 300 млрд рублей, но с каждым годом увеличивалась. В последний раз общие расходы на этот проект увеличивались в 2019 году на 2,6 млрд рублей (до 315,9 млрд рублей). В том же году Счетная палата сообщила, что в связи с нарушением сроков сдачи дороги необходимо выделить проекту дополнительные 20 млрд рублей. Теперь «Автодор» просит еще 14,8 млрд рублей.
В докладе Счетной палаты отмечается, что правительство «ненадлежащим образом» выполняет поручения президента Владимира Путина о недопущении роста стоимости ЦКАД.
Аудиторы также отметили, что заключения государственной экспертизы на проектную документацию по объектам, на которые запрашивается допфинансирование, до сих пор не получены «в полной мере». Помимо этого, «Автодор» не проконтролировал получение инвестиций на ЦКАД в размере 9 млрд рублей, сообщает РБК.
Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко заявил, что все сделанные Счетной палатой замечания компания приняла к сведению и устранила. «И сейчас стараемся вести работу эффективно», —добавил Петушенко.