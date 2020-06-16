16 июня 07:54
Выходцы из Чечни устроили беспорядки во французском Дижоне из-за конфликта с наркоторговцами
Во французском городе Дижон выходцы из Чеченской республики устроили беспорядки из-за конфликта с местными наркоторговцами. По данным французских СМИ, члены диаспоры решили отомстить оппонентам за жестокое избиение 16-летнего чеченца
Во французском городе Дижон выходцы из Чеченской республики устроили беспорядки из-за конфликта с местными наркоторговцами. По данным французских СМИ, члены диаспоры решили отомстить оппонентам за жестокое избиение 16-летнего чеченца и собрали группу из 150 вооруженных человек.
Жители города рассказали, что чеченцы стреляли в воздух, переворачивали мусорные баки и поджигали припаркованные автомобили. Также сообщается, что в результате конфликта между чеченцами и наркоторговцами из Северной Африки пострадали 11 человек, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.
ВВС сообщает, что для предотвращения беспорядков в Дижон направлены 37 членов спецподразделения полиции, а также 110 силовиков из других французских регионов.