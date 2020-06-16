Власти потратят 2 млрд рублей на оснащение всех школ камерами с функцией распознавания лиц
Российские власти решили оборудовать все 43 тысячи школ камерами с функцией распознавания лиц. Сумма государственных контрактов составит более 2 млрд рублей
Российские власти решили оборудовать все 43 тысячи школ камерами с функцией распознавания лиц. Сумма государственных контрактов составит более 2 млрд рублей.
«Ведомости» сообщают, что заказчиком закупок выступают региональные департаменты образования, а подрядчиком - Национальный центр информатизации (НЦИ, входит в группу компаний «Ростех»).
Камеры с функцией распознавания лиц установят в школьных коридорах, спортивных и актовых залах, на лестницах, а также за пределами здания. Такие меры предпринимаются ради повышения безопасности учащихся.
Напомним, что функция распознавания лиц позволяет в режиме реального времени определять лица в видеопотоке и сверять их с базой. Также камеры планируется интегрировать с цифровым дневником, после чего родители будут получать сведения о посещаемости ребенком школы.