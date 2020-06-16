Глава Мурманской области снял карантин в вахтовом поселке, где строят верфь НОВАТЭКа
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис снял карантин в вахтовом поселке Белокаменка, который стал крупнейшим очагом распространения коронавирусной инфекции в регионе
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис снял карантин в вахтовом поселке Белокаменка, который стал крупнейшим очагом распространения коронавирусной инфекции в регионе.
Чиновник сообщил, что в Белокаменке была проведена «сложнейшая спецоперация» по ликвидации очага распространения COVID-19, которая прошла успешно.
В региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом сообщили РБК, что на стройплощадке в Белокаменке, где компания «Велесстрой» (подрядчик НОВАТЭК) строит верфь для крупнотоннажных морских сооружений, было выявлено 2 292 заразившихся. Всего в вахтовом поселке проживают 9 тысяч человек. Во всей остальной Мурманской области выявили 1 719 случаев заражения коронавирусом.
Губернатор Чибис сообщил, что разрешить ситуацию помогло развертывание в поселке полевого аэромобильного госпиталя МЧС России. Глава региона вручил сотрудникам МЧС благодарственные письма. При этом сообщается, что сотрудникам временного госпиталя по возвращению домой придется провести 14 дней на карантине.