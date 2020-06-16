Расстрелявший полицейских уроженец Ингушетии оказался сыном высокопоставленного офицера
Уроженец Ингушетии Ратмир Галаев, открывший стрельбу по полицейским на Ленинском проспекте в Москве, оказался братом сотрудника республиканского управления МВД и сыном высокопоставленного офицера
Уроженец Ингушетии Ратмир Галаев, открывший стрельбу по полицейским на Ленинском проспекте в Москве, оказался братом сотрудника республиканского управления МВД и сыном высокопоставленного офицера.
Издание Baza сообщает, что отец стрелка - высокопоставленный офицер в отставке Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Ингушетии Азит Галаев, а его брат является действующим полицейским. «Интерфакс» сообщает, что Галаева старшего вызвали на допрос в связи с инцидентом на Ленинском проспекте.
Самого Ратмира Галаева следствие проверяет на причастность к убийству главы ингушского центра противодействия экстремизму Ибрагима Эльджаркиева, которое было совершено в ноябре 2019 года. Помимо этого, его проверят на причастность к террористическим организациям.
Напомним, 15 июня сотрудники ДПС в районе дома №156 по Ленинскому проспекту остановили такси за нарушение правил дорожного движения (у автомобиля были грязные номера). Пока полицейские оформляли протокол, пассажирскую дверь машины открыл прохожий и начал стрелять по ним. Силовики открыли ответный огонь, ранив нападавшего. В ходе перестрелки двое сотрудников ДПС также получили ранения.
Первоначально сообщалось, что стрелял по полицейским таксист, однако позже эту информацию опровергли.