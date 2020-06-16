Депутаты Госдумы по-тихому хотят отменить экологическую экспертизу мусоросжигательных заводов
Парламентарии хотят отменить государственную экологическую экспертизу (ГЭЭ) при строительстве наиболее опасных для природы объектов, в том числе мусоросжигательных заводов. Соответствующую норму обнаружили в пакете поправок к законопроекту о приоритетных стройках РЖД
На фоне экологической катастрофы в Норильске из-за разлива топлива депутаты Госдумы предложили сократить ответственность бизнеса и властей за ухудшение экологии в стране. Парламентарии хотят отменить государственную экологическую экспертизу (ГЭЭ) при строительстве наиболее опасных для природы объектов, в том числе мусоросжигательных заводов. Соответствующую норму в пакете поправок к законопроекту о приоритетных стройках РЖД, подготовленных ко второму чтению, обнаружил «КоммерсантЪ».
Думский комитет по транспорту и строительству предлагает отменить экологическую экспертизу проектной документации строительства объектов первой категории, а также отказаться от экспертиз при строительстве всех объектов по обращению с отходами, в том числе мусоросжигательных заводов (МСЗ).
Весь пакет поправок был отправлен для отзыва в Госдуму в государственно-правовое управление президента с сопроводительным письмом за подписью председателя комитета Евгения Москвичева. Сам депутат сообщил «Интерфаксу», что поправки через комитет не проходили, и добавил, что «это законопроект депутата Николая Гончара, над поправками работает правительство».
Ранее «Общая газета» уже сообщала о планах государственных корпораций «Росатом», «Ростех» и ВЭБ.РФ построить вместо предприятий по переработке 25 мусоросжигательных заводов помимо тех, что уже строятся в Московской области и Татарстане. В «Гринпис» считают, что реализация этого плана приведет к ухудшению экологической обстановки в России и росту народного протеста из-за вредных выбросов с МСЗ.
Примечательно, что поправка об отмене государственной экологической экспертизы появилась после того, как госкорпорации подписали соглашение о строительстве МСЗ.
Отметим, что экологическая экспертиза сейчас является одной из немногих возможностей для граждан влиять на решения властей и бизнеса по строительству разрушительных для природы объектов. Депутаты же предлагают лишить неравнодушных людей этой возможности, считают в «Гринпис».
В случае принятия законопроекта в России не будет никакого механизма оценки предполагаемой хозяйственной деятельности с точки зрения ее экологической безопасности, а граждане лишатся конституционного прав на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии.
Данный законопроект не обсуждался с общественностью, учеными и экологами. Также документ рассматривался и Комитетом по экологии и охране окружающей среды Госдумы, однако принять его в окончательном чтении могут уже в июле 2020 года.
Стоит также отметить, что после разлива нескольких тонн нефтепродуктов в почву и водоемы Норильска после аварии на ТЭЦ АО «НТЭК» (входит в «Норникель») президент Владимир Путин пообещал экологам, что правительство внесет в природоохранное законодательство нормы, которые предотвратят в будущем подобные аварии. Но одновременно с этим Госжума хочет принять закон об отмене экологической экспертизы, что приведет к новым техногенным и экологическим катастрофам.