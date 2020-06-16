Частный самолет, которым пользуется глава «Роснефти», совершил рейс в Вену
Частный самолет Bombardier Global 6000 с бортовым номером M-YOIL, которым пользуется глава государственной компании «Роснефть» Игорь Сечин, во время пандемии коронавируса совершил рейс в Вену
Частный самолет Bombardier Global 6000 с бортовым номером M-YOIL, которым пользуется глава государственной компании «Роснефть» Игорь Сечин, во время пандемии коронавируса совершил рейс в Вену.
Согласно данным сервиса ADS-B Exchange, бизнес-джет вылетел из московского «Внуково» 15 июня в 10:04 (мск) и приземлился в Вене примерно в 12:10, сообщает «МБХ медиа».
Ранее агентство Reuters сообщало, что бизнес-джетом с бортовым номером M-YOIL пользуется Игорь Сечин. Агентство также публиковало фотографию, на которой глава госкомпании поднимается на борт этого самолета. Эксплуатирует этот бизнес-джет зарегистрированная в Сингапуре компания AV Asia Developments Pte Ltd, контролируемая «Роснефтью».
Напомним, что официально воздушные границы России в отличие от сухопутных, не закрыты, но в конце марта власти из-за коронавируса отменили на неопределенный срок все международные рейсы. Тем не менее, частные самолеты известных и богатых россиян продолжают летать за границу.