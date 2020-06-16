СКР возбудил дело против Алексея Навального из-за комментария под агитационным роликом о поправках в Конституцию
Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело в отношении оппозиционера Алексея Навального по факту клеветы в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко
Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело в отношении оппозиционера Алексея Навального по факту клеветы в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.
Поводом для возбуждения дела против политика стал его комментарий в Twitter по поводу агитационного ролика в поддержку поправок в Конституцию России.
В этом ролике известные и «простые» россияне говорят о важности принятия поправок в Основной закон страны. Помимо ветерана в съемках приняли участие актер Иван Охлобыстин, фигуристка Аделина Сотникова, дизайнер Артемий Лебедев.
Алексей Навальный назвал тех, кто снялся в пропагандистском ролике, продажными холуями, бессовестными людьми и предателями.
По версии Следственного комитета, комментарий оппозиционера содержит «заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство Игната Артеменко».
Алексей Навальный заявил, что новое уголовное дело против него властям понадобилось в связи с тем, что заканчивается его второй условный срок. Кроме того, у силовиков появится повод для проведения обысков и ограничения его свободы. «Для этого главное управление СКР решило признать несчастного используемого дедушку «потерпевшим в беспомощном состоянии», как бы забыв о том, что у него и родственники есть, которые дали много интервью, и адвокат, которого они, по их же словам, моментально наняли», - отметил политик.