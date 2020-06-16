КПРФ и «Левый фронт» подали заявку на проведение митинга против поправок в Конституцию
Заявители выбрали дату после проведения Парада Победы, чтобы власти не смогли отказать им под предлогом запрета на проведения массовых мероприятий в связи с коронавирусом
Партия КПРФ и движение «Левый фронт» направили в мэрию Москвы уведомление о проведении 27 июня митинга против принятия поправок в Конституцию. Заявители выбрали дату после проведения Парада Победы, чтобы власти не смогли отказать им под предлогом запрета на проведения массовых мероприятий в связи с коронавирусом.
Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов сообщил порталу Znak.com, что «голосование вызывает много критики». «Есть наши сторонники, кто призывает бойкотировать голосование, есть те, кто выступает резко против поправок и намерен голосовать против, но совершенно нет тех, кто хотел бы голосовать за», - отметил политик и призвал власти снять ограничения на проведение массовых мероприятий.
«Тем более если в Москве 24 июня пройдет парад, то запрещать массовые мероприятия после парада - это двойные стандарты какие-то», - добавил Сергей Удальцов.
В качестве площадки для проведения митинга против поправок коммунисты выбрали площадь Революции.