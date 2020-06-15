В Москве на Ленинском проспекте таксист открыл стрельбу по полицейским
В Москве на Ленинском проспекте сотрудники полиции пытались задержать таксиста, однако тот открыл стрельбу по силовикам. По предварительным данным, двое полицейских получили ранения
В Москве на Ленинском проспекте сотрудники полиции пытались задержать таксиста, однако тот открыл стрельбу по силовикам. По предварительным данным, двое полицейских получили ранения. Telegram-канал «112» сообщает, что один из силовиков находится в тяжелом состоянии.
По данным Baza, таксист открыл стрельбу после того, как полицейские попытались проверить его документы. Ответным огнем водитель был ранен, а затем задержан.
В соцсетях появилось видеозапись с места происшествия, на котором раненые силовики лежат на асфальте.
Между тем, в компании «Яндекс.Такси» заявили, что стрельбу по полицейским открыл прохожий, а не водитель их машины. На инспекторов, пока они проверяли документы извозчика, внезапно напал прохожий.
РБК со ссылкой на свои источники в главном управлении МВД по Москве сообщает, что стрельбу открыл 25-летний уроженец Ингушетии. По данным издания, мужчина от полученного ранения скончался.