15 июня 17:11
Первый канал указал в объявлении о приеме на работу возможность «вести войну против всего зла на свете»
На сайте поиска работы HeadHunter появилась вакансия редактора в Дирекцию информационных программ Первого канала. В графе «условия» работодатель указал в числе прочего «возможность быть на острие информационной войны против всего зла на свете»
На сайте поиска работы HeadHunter появилась вакансия редактора в Дирекцию информационных программ Первого канала. В графе «условия» работодатель указал в числе прочего «возможность быть на острие информационной войны против всего зла на свете».
В объявлении о работе говорится, что Первому каналу нужен сотрудник, который владеет иностранными языками, имеет опыт работы и ориентируется в текущей повестке внутренней и внешней политики. Зарплата указана в размере 90 тысяч рублей в месяц.
Помимо этого в объявлении отмечается, что новый сотрудник получит возможность работать в «перспективной компании, уникальном творческом коллективе».