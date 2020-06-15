В интернете в продаже появилась база с номерами карт и паспортов россиян, которых вывозили из-за границы во время пандемии
На одном из форумов в интернете в продаже появилась база с данными 115 тысяч россиян, которых возвращали из разных стран на родину в разгар пандемии коронавируса
На одном из форумов в интернете в продаже появилась база с данными 115 тысяч россиян, которых возвращали из разных стран на родину в разгар пандемии коронавируса.
Основатель компании по кибербезопасности DeviceLock Ашот Оганесян сообщил РИА Новости, что в выставленная на продажу база включает в себя имена, даты рождения, паспортные данные (в том числе загранпаспортов), номера банковских карт и счетов, адреса, телефоны, e-mail российских граждан. Базу продают за 627 тысяч долларов (66,6 биткоина, 44 миллиона рублей).
Подлинность этих данных пока не проверялась.
Ашот Оганесян предполагает, что данные могли скопировать при передаче электронных документов из одного ведомства в другое. Напомним, что организацией вывоза граждан, застрявших за границей в связи с закрытием границ, занимались МИД РФ и посольства.