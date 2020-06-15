Убитая в красноярском поселке школьница жаловалась в полицию на изнасилование и угрозы
Убитая в конце мая в Красноярском крае школьница незадолго до своей смерти жаловалась в полицию на изнасилование и угрозы, однако в правоохранительных органах никаких мер не предприняли
Убитая в конце мая в Красноярском крае школьница незадолго до своей смерти жаловалась в полицию на изнасилование и угрозы, однако в правоохранительных органах никаких мер не предприняли.
Об обращении 12-летней девочки в полицию стало известно по итогам прокурорской проверки, которая была проведена после народного схода в деревне Нижняя Коя. Прокуратура установила, что органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних не проводили индивдуальную работу с подростками, вступившими в конфликт с законом, чтобы предотвратить совершение ими повторных правонарушений.
Прокурор Шушенского района Красноярского края также отменил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту угроз убийством, высказанных в адрес погибшей в феврале 2020 года, а также отменил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту изнасилования погибшей, совершенного в июне 2019.
По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело. Главе Шушенского района, начальнику районного управления образования и руководителю межмуниципального отдела МВД «Шушенский» вынесено представление, сообщает «Лента.ру».
Мать погибшей школьницы подала заявление об изнасиловании дочери в 2019 году, но 13-летний злоумышленник избежал уголовной ответственности из-за возраста. Тогда мать сама пришла к насильнику, чтобы с ним поговорить, но затем ее осудили на полгода за угрозы мальчику.
Вечером 30 мая школьница ушла на пастбище за коровами и не вернулась, а 1 июня ее нашли мертвой в пожарном резервуаре на заброшенной свалке недалеко от села. По подозрению в убийстве девочки задержаны трое жителей села в возрасте 25, 19 и 14 лет.
10 июня жители Нижней Кои провели народный сход с требованием наказать по всей строгости банду подростков, которая избивает детей, совершает кражи из магазинов и домов, а также может быть причастна к убийству школьницы. Граждане возмущены тем, что местная полиция не дает хода их заявлениям на подростков-преступников.