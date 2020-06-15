Сотрудник ГУП «Мосводосток» сообщил о принуждении к голосованию по поправкам в Конституцию
Сотрудник ГУП «Мосводосток», который подчиняется мэрии Москвы, сообщил о принуждении регистрироваться на портале mos.ru и подать заявку на участие в электронном голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ
Сотрудник ГУП «Мосводосток», который подчиняется мэрии Москвы, сообщил о принуждении регистрироваться на портале mos.ru и подать заявку на участие в электронном голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ.
Сотрудник на условиях анонимности сообщил «Дождю», что регистрироваться на mos.ru нужно работникам с московской и подмосковной пропиской. Поскольку электронное голосование проводится только в Москве (и Нижегородской области), то сотрудникам из Подмосковья оформляют открепительные удостоверения, чтобы они голосовали по месту работы, то есть в столице.
Соответствующие указания, по слова собеседника, гендиректор «Мосводостока» дал начальникам подразделений, а те передают их подчиненным.
«Заставляют это делать всех сотрудников, даже если кто-то на больничном, кто-то на карантине, или в отпуске. Сами сотрудники в большинстве своем люди подневольные, во многом зависят от начальства, руководства, поэтому привыкли подчиняться этим распоряжениям, в большинстве своем выполняют. Разумеется есть те, которым это очень не нравится, но сделать по большому счету ничего не могут», - заявил сотрудник.
В ГУП «Мосводосток» данную информацию опровергли и заверили, что «на предприятии такого нет».
Ранее на принуждение к участию в электронном голосовании по поправкам в Конституцию жаловались московские учителя, сотрудники ГБУ «Автомобильные дороги», строительной группы ПИК и других организаций. В Центризбиркоме заявили, что большая часть жалоб на принуждение к участию в голосовании является фейковой.