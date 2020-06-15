Все заместители главреда газеты «Ведомости» объявили об уходе из-за назначения Андрея Шмарова
Пятеро заместителей главного редактора газеты «Ведомости» заявили о своем увольнении в знак протеста из-за назначения главредом издания Андрея Шмарова. Редакцию покидают Дмитрий Симаков, Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян и Александр Губский
Пятеро заместителей главного редактора газеты «Ведомости» заявили о своем увольнении в знак протеста из-за назначения главредом издания Андрея Шмарова. Редакцию покидают Дмитрий Симаков, Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян и Александр Губский. Четверо из них работали в «Ведомостях» около 15 лет, а Губский работал с момента основания газеты.
Накануне Совет директоров компании «Бизнес Ньюс Медиа», владеющей «Ведомостями», проголосовал за назначение главным редактором Андрея Шмарова. Ранее он был исполняющим обязанности главреда.
Журналисты издания просили совет директоров назначить главным редактором газеты Анфису Воронину, которая руководит партнерскими проектами проектами «Ведомости &».
Напомним, что сразу после назначения и.о. главреда между Андреем Шмаровым и сотрудниками редакции произошел конфликт. Новый руководитель сначала изменил заголовок статьи о «Роснефти», а затем удалил с сайта газеты авторскую колонку Константина Сонина о главе госкомпании Игоре Сечине. Позже Шмаров запретил публиковать материалы на основе исследований «Левада-центра» и критиковать обнуление президентских сроков Владимира Путина.
Примечательно, что замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин по поводу ситуации с «Ведомостях» заявил, что все несогласные с назначением Андрея Шмарова журналисты должны быть уволены.
«В редакции всегда главный один человек - и этого человека зовут главный редактор. И если главный редактор в редакции не главный, то это уже не редакция, а какой-то партизанский отряд», - заявил чиновник в интервью проекту «Цифровая журналистика».