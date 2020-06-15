От проведения Парадов Победы 24 июня отказались уже 13 российских городов
Более десяти российских городов отменили военный парад в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Напомним, что Парады Победы в Москве и других крупных городах планируется провести 24 июня
Более десяти российских городов отменили военный парад в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Напомним, что Парады Победы в Москве и других крупных городах планируется провести 24 июня.
Первыми об отмене военного парада сообщили власти Белгородской, Орловской областей и Пермского края. Губернаторы этих регионов заявили, что эпидемиологическая ситуация с коронавирусом пока оставляет желать лучшего, поэтому с поведением массовых мероприятий лучше повременить.
Следом Парады Победы были отменены в Курске, Ярославле, Пскове, Саранске, Оренбурге, Нижнем Тагиле и Петропавловске-Камчатском. 15 июня к ним присоединились Якутск, Челябинск и Пенза, сообщает «Лента.ру».
Минобороны России отказ регионов от проведения парадов объяснили тем, что праздничные мероприятия изначально были запланированы только в 28 городах.