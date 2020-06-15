В Татарстане судья за сутки рассмотрел 252 дела о нарушении режима изоляции
В Татарстане заместитель председателя Набережночелнинского городского суда Ленар Хасимов за один день рассмотрел 252 протокола о нарушении режима самоизоляции. Это заседание прошло 27 мая
В Татарстане заместитель председателя Набережночелнинского городского суда Ленар Хасимов за один день рассмотрел 252 протокола о нарушении режима самоизоляции. Это заседание прошло 27 мая.
В среднем на рассмотрение одного дела Ленар Хасимов тратил менее трех минут. При этом между 14:00 и 14:30 судья рассмотрел 111 протоколов и на каждое дело он потратил по 16 секунд, сообщают «Холод» и «Важные истории».
Также сообщается, что судьи не только рассматривали по сто протоколов за нарушение самоизоляции в день, но и копировали свои вердикты, меняя только персональные данные нарушителей. Например, судья Октябрьского районного суда Уфы Тимур Багаутдинов вынес решения по 90 протоколам, которые дословно совпали.
В апреле и мае полицейские направила в российские суды 360 тысяч протоколов о нарушении гражданами режима самоизоляции. Еще 54 тысячи штрафов были выписаны в Москве через приложение «Социальный мониторинг» без проведения судебных заседаний.
По предварительным данным, россиян за нарушение карантинных ограничений оштрафовали на 407 млн рублей.