Мосгорсуд приговорил американца Пола Уилана к 16 годам колонии за шпионаж
Московский городской суд приговорил гражданина США Пола Уилана к 16 годам лишения свободы за шпионаж с отбыванием срока в колонии строгого режима. Американец своей вины в шпионаже не признал и назвал приговор политически мотивированным
Московский городской суд приговорил гражданина США Пола Уилана к 16 годам лишения свободы за шпионаж с отбыванием срока в колонии строгого режима.
Американец своей вины в шпионаже не признал и назвал приговор политически мотивированным.
Пол Уилан, который также имеет гражданство Канады, Ирландии и подданство Великобритании, был задержан в Москве в конце декабря 2018 года. Тогда он занимал должность директора по безопасности американской компании BorgWarner (производит комплектующие для автомобилей).
При задержании силовики обнаружили у американца документы, которые по версии следствия содержат государственную тайну. В суде было заявлено, что у г-на Уилана нашли список сотрудников одного из российских силовых ведомств. Адвокат американца заявил, что на переданной флеш-карте были личные сведения о предыдущих посещениях подзащитного России.