В Волгограде силовики задержали подростка по подозрению в подготовке нападения на школу
В Волгограде сотрудники ФСБ России задержали 14-летнего подростка, который подозревается в подготовке нападения на школу. В отношении юноши возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконное изготовление взрывчатых веществ» и «Подготовка к убийству двух и более лиц»
В Волгограде сотрудники ФСБ России задержали 14-летнего подростка, который подозревается в подготовке нападения на школу. В отношении юноши возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконное изготовление взрывчатых веществ» и «Подготовка к убийству двух и более лиц».
В Следственном комитете сообщили, что при обыске по месту жительства подозреваемого силовики изъяли 18 готовых коктейлей Молотова, самодельное взрывное устройство и компоненты для его изготовления.
Свидетели по делу показали следователям место, где задержанный испытывал свои изобретения. На этом месте силовики обнаружили неразорвавшееся взрывное устройство, а также поражающие элементы из сработавших самодельных бомб.
Подросток на допросе признался, что изготавливал бомбы и коктейли Молотова в развлекательных целях, чтобы привести их в действие в балках и на пустырях Волгограда. Однако следствие полагает, что молодой человек планировал совершить массовое убийство в школе. Жертвами должны были стать один из учителей и школьник, с которым у задержанного был конфликт.