Мэр Москвы сообщил о начале нового этапа смягчения карантинных ограничений
Новый этап предполагает открытие летних веранд ресторанов и кафе, возобновления работы библиотек, музеев, выставочных залов, зоопарков, служб проката, риэлторских контор, консалтинговых и других агентств
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о переходе на новый этап снятия антикоронавирусных ограничений с 16 июня.
Новый этап предполагает открытие летних веранд ресторанов и кафе, возобновления работы библиотек, музеев, выставочных залов, зоопарков, служб проката, риэлторских контор, рекламных, консалтинговых и других агентств. Кроме того, стоматологические клиники смогут оказывать плановую помощь.
Градоначальник сообщил, что с 16 июня в Москве разрешается посещать спортивные мероприятия, но при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%.
Сергей Собянин отметил, что после отмены режима самоизоляции 9 июня ситуация с заболеваемостью коронавирусом хуже не стала, а «вышло даже лучше».