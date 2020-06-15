15 июня 12:50
Москва объявит персонами нон грата чешских дипломатов в ответ на высылку сотрудников посольства России
Чешский посол рассказал, что ранее его вызвали в российский МИД после высылки двух сотрудников Российского центра науки и культуры из Праги 5 июня. Российские сотрудники были объявлены персонами нон грата
Фото: ТАСС
Москва планирует выслать из страны двух чешских дипломатов в качестве ответной меры на высылку сотрудников российского посольства в Праге. Об этом РИА Новости сообщил посол Чехии Витезслав Пивонька.
Посол рассказал, что ранее его вызвали в российский МИД после высылки двух сотрудников Российского центра науки и культуры из Праги 5 июня. Российские сотрудники были объявлены персонами нон грата.
Российских дипломатов выслали из Праги на фоне «рицинового скандала». Напомним, что чешские власти заподозрили российские спецслужбы в попытке организовать отравление мэра Праги из-за демонтажа памятника советскому маршалу Коневу. Москва обвинения в свой адрес категорически отвергла.