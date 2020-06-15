В Пекине несколько чиновников уволили из-за вспышки коронавируса на рынке
Власти Пекина уволили заместителя главы городского района Фэнтай Чжоу Юйцина и несколько его подчиненных в связи со вспышкой коронавируса на рынке «Синьфади». Ранее в этом районе было введено военное положение, а всех жителей обязали соблюдать строгий карантин
Власти Пекина уволили заместителя главы городского района Фэнтай Чжоу Юйцина и несколько его подчиненных в связи со вспышкой коронавируса на рынке «Синьфади». Ранее в этом районе было введено военное положение, а всех жителей обязали соблюдать строгий карантин.
Уволенных чиновников обвинили в безответственном отношении к мерам безопасности, которые касаются предотвращения рисков возникновения новой эпидемии коронавируса, сообщает ТАСС.
Рынок «Синьфади» был закрыт 13 июня после того, как тесты на COVID-19 у 45 человек из 517, посетивших его, оказались положительными. Коронавирус был обнаружен на доске для разделки лосося. Зараженная рыба поступила с закрытого рынка морепродуктов Цзиншэнь, где до этого был выявлен очаг распространения инфекции.