Петербургского ученого обвинили в государственной измене после чтения лекций в Китае
В Санкт-Петербурге следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 78-летнего ученого-специалиста по Арктике Валерия Митько. По версии ФСБ, ученый якобы продавал информацию о российских подводных лодках китайским спецслужбам
В Санкт-Петербурге следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 78-летнего ученого-специалиста по Арктике Валерия Митько. По версии ФСБ, ученый якобы продавал информацию о российских подводных лодках китайским спецслужбам.
Жена ученого Татьяна Митько рассказала «Медузе», что силовики пришли к ним в квартиру 11 февраля 2020 года и провели обыск. Валерия Митько по ходатайству следствия отправили под домашний арест. В ФСБ считают, что ученый может скрыться за границей, оказывать давление на свидетелей или уничтожить материалы дела.
Согласно материалам следствия, с весны 2017 года Валерий Митько сотрудничал с китайскими спецслужбами и «из корыстной заинтересованности» согласился собирать для них сведения, которые составляют государственную тайну «военного характера». В ФСБ считают, что Митько согласился передать китайцам данные о способах и методах обнаружения подводных лодок за денежное вознаграждение. В марте 2018 года ученый якобы передал эту информацию китайцам.
Адвокат Валерия Митько Иван Павлов рассказал, что в марте 2018 года он ездил в Китай для чтения лекций в Даляньском университете. В аэропорту багаж ученого негласно вскрыли сотрудники ФСБ, сфотографировали сложенные там бумаги и заново запечатали. Адвокат добавил, что за его подзащитным силовики следили уже несколько лет, так как по роду деятельности он контактировал с иностранными коллегами.
Сотрудники ФСБ отправили сфотографированные в аэропорту бумаги на экспертизу, а один из этих документов был признан содержащим государственную тайну. Сам ученый своей вины не признает и говорит, что вся информация для лекций была взята из открытых источников. Митько считает, что дело против него сотрудники ФСБ возбудили из-за желания получить повышение в звании. Об этом может свидетельствовать тот факт, что спецслужбы 1,5 года тянули с задержанием ученого.