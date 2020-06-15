Власти во время пандемии взыскали с граждан 1,4 млн рублей штрафов за «фейковую» информацию о коронавирусе
Правозащитная группа «Агора» с началом пандемии коронавируса зафиксировала около 200 случаев преследования граждан за распространение «фейк-ньюс» о ситуации с распространением этой болезни
Правозащитная группа «Агора» с началом пандемии коронавируса зафиксировала около 200 случаев преследования граждан за распространение «фейк-ньюс» о ситуации с распространением этой болезни.
В докладе юристов говорится, что только с 3 апреля по 9 июня текущего года силовые ведомства и СМИ сообщили о возбуждении 33 дел по новой статье 207.1 УК («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»).
Помимо этого в отношении россиян из разных регионов были составлены протоколы по статье 13.15 КоАП. За последние три месяца было возбуждено минимум 157 административных дел о распространении «фейк-ньюс». Из них 46 дел завершились обвинительным постановлением суда, а с граждан взыскали 1,4 млн рублей штрафов.
Адвокат Станислав Селезнев отметил, что фейком власти сейчас объявляют «любую информацию, не совпадающую с текущей официальной позицией, которая в свою очередь может стремительно меняться». Чаще всего за фейки привлекаются политики, гражданские активисты и журналисты. Также были зафиксированы случаи когда в распространении фейк-ньюс обвиняли медиков, жаловавшихся на нехватку средств защиты от вируса в больницах.