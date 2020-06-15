15 июня 10:58
В России за сутки зарегистрировали 8 246 новых случаев заражения COVID-19
В России за прошедшие сутки зарегистрировали 8 246 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в стране 537 210 заболевших, из которых 284 539 человек полностью излечились
Фото: radiokp.ru
В России за прошедшие сутки зарегистрировали 8 246 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в стране 537 210 заболевших, из которых 284 539 человек полностью излечились.
За сутки кончались 143 пациента с подтвержденным COVID-19. Общее число умерших выросло до 7 091 человека, сообщает оперативный штаб по контролю за распространением инфекции.
В Москве за сутки выявили 1 359 новых случаев заражения, в Московской области – 689, в Санкт-Петербурге – 252, в Нижегородской области – 209, в Свердловской области – 233, в Ростовской области – 160, а в Красноярском крае – 161.
Эти регионы являются лидерами по общему числу заболевших.