«Роскомсвобода» обвинила МАДИ в нарушении закона о персональных данных из-за штрафов за отсутствие цифровых пропусков
Организация «Роскомсвобода» подала в Роскомнадзор жалобу на Московскую административную дорожную инспекцию (МАДИ) в связи с нарушением закона о защите персональных данных при назначении штрафов гражданам за нарушение режима самоизоляции
Организация «Роскомсвобода» подала в Роскомнадзор жалобу на Московскую административную дорожную инспекцию (МАДИ) в связи с нарушением закона о защите персональных данных при назначении штрафов гражданам за нарушение режима самоизоляции в части оформления цифровых пропусков для передвижения по городу.
В жалобе правозащитников говорится, что персональные данные автовладельцев хранятся в базе ГИБДД России. МВД заключило соглашение с правительством Москвы о передаче последнему части полномочий по возбуждению и рассмотрению дел об административных правонарушениях. При этом в функции МАДИ входит только контроль за соблюдением дорожной разметки и правил парковки, а вот полномочий по слежению за соблюдением режима самоизоляции у организации нет.
В соответствии с российским законодательством обработка персональных данных может осуществляться либо с согласия гражданина, либо при наличии законной цели. Таким образом, МАДИ обрабатывала данные москвичей без их согласия и при отсутствии законной цели, сообщают «Ведомости» со ссылкой на жалобу правозащитников.
«Роскомсвобода» просит власти привлечь виновных к административной ответственности за нарушение законодательства о защите персональных данных.