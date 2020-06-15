Депутаты от «Справедливой России» внесли законопроект о разблокировке мессенджера Telegram
Депутаты Госдумы РФ от «Справедливой России» Дмитрий Ионин и Федот Тумусов внесли на рассмотрение коллег законопроект о разблокировке мессенджера Telegram. Документ подготовлен с учетом требований Минкомсвязи
Депутаты Госдумы РФ от «Справедливой России» Дмитрий Ионин и Федот Тумусов внесли на рассмотрение коллег законопроект о разблокировке мессенджера Telegram. Документ подготовлен с учетом требований Минкомсвязи.
Авторы документа пишут, что данный законопроект направлен на запрет блокировки информационных ресурсов и на разблокировку уже заблокированных информационных ресурсов, например, Telegram. Справороссы также отмечают, что мессенджер Telegram в условиях режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации является основным источником получения информации о текущей ситуации для органов государственной власти и должностных лиц.
Депутаты Ионин и Тумусов отметили, что, несмотря на меры Роскомнадзора по блокировке мессенджера, он остается доступным для скачивания и использования на территории России. Таким образом, использование мессенджера Telegram в России является законным, а его дальнейшее блокирование – нецелесообразным.
Ранее парламентарии уже отмечали, что безуспешные попытки Роскомнадзора заблокировать Telegram наносят «урон престижу государственной власти».