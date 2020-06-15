Участникам встречи с Владимиром Путиным в День России пришлось отсидеть на карантине 12 дней
В День России 12 июня президент Владимир Путин вручил звезды Героев Труда нескольким российским гражданам. Торжественное мероприятие состоялось на Поклонной горе в Москве
В День России 12 июня президент Владимир Путин вручил звезды Героев Труда нескольким российским гражданам. Торжественное мероприятие состоялось на Поклонной горе в Москве.
Золотые звезды Героев Труда получили худрук Малого театра Юрий Соломин, глава Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых и оператор поста управления стана горячей прокатки Магнитогорского металлургического завода Александр Моторин.
Газета «КоммерсантЪ» сообщает, что участникам встречи с главой государства пришлось провести 12 дней на полном карантине в связи с пандемией коронавируса. Каждый участник мероприятия сдал тест на коронавирус, а некоторым пришлось посидеть на карантине в течение 12 дней.
Стоит отметить, что практически все участники торжественного мероприятия были без защитных масок и перчаток. Они обменивались с Владимиром Путиным рукопожатием, а некоторые дали обнимались с президентом. Защитные средства были замечены только на Леониде Рошале.