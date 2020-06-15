Меню
Общество
Половина россиян считает неправильным путь развития страны
15 июня 08:28

Участникам встречи с Владимиром Путиным в День России пришлось отсидеть на карантине 12 дней

В День России 12 июня президент Владимир Путин вручил звезды Героев Труда нескольким российским гражданам. Торжественное мероприятие состоялось на Поклонной горе в Москве

Участникам встречи с Владимиром Путиным в День России пришлось отсидеть на карантине 12 дней
Фото: Kremlin.ru

В День России 12 июня президент Владимир Путин вручил звезды Героев Труда нескольким российским гражданам. Торжественное мероприятие состоялось на Поклонной горе в Москве.

Золотые звезды Героев Труда получили худрук Малого театра Юрий Соломин, глава Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых и оператор поста управления стана горячей прокатки Магнитогорского металлургического завода Александр Моторин.

Газета «КоммерсантЪ» сообщает, что участникам встречи с главой государства пришлось провести 12 дней на полном карантине в связи с пандемией коронавируса. Каждый участник мероприятия сдал тест на коронавирус, а некоторым пришлось посидеть на карантине в течение 12 дней.

Стоит отметить, что практически все участники торжественного мероприятия были без защитных масок и перчаток. Они обменивались с Владимиром Путиным рукопожатием, а некоторые дали обнимались с президентом. Защитные средства были замечены только на Леониде Рошале.

Материалы по теме
Владимир Путин отказался возвращаться к обычному формату работы после отмены режима изоляции
Владимир Путин и Алексей Навальный оказались самыми вдохновляющими личностями для россиян
Владимир Путин обратится к нации после голосования по поправкам в Конституцию
Сейчас на главной
Авторская колонка
«Как я провёл два лета»
13 июня я справил двухлетний юбилей своего пребывания в заключении. Вот и не верь суевериям… За это время я пришёл к твёрдому выводу, что нахождение в тюрьме не приносит никакой пользы, за исключением возможности много читать
Шестун Александр
Многоэтажки вместо парка
застройка москвы
Многоэтажки вместо парка
«Инициативная группа МГУ» сообщила о планах властей построить 20 тысяч квадратных метров жилья в охраняемой законом зеленой зоне возле главного столичного университета
Авторская колонка
Коммунисты всё говорят правильно
Поскольку Владимир Путин решил слукавить в ответ на заявление Коммунистической партии о том, что новая Конституция делает власть Президента безграничной, нужно сделать пояснение. К сожалению, не все разбирались в этих поправках, они неслучайно такие гигантские
Юдин Григорий
Евгений Плющенко стал тренером сборной России по фигурному катанию
фигурное катание
Евгений Плющенко стал тренером сборной России по фигурному катанию
На официальном сайте Минспорта России сообщается, что Евгений Плющенко стал одним из тренеров, работающих с национальной сборной по фигурному катанию
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
банки
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
В России 14 июня вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга». Так в стране называют комиссию за денежные переводы между клиентами одного банка, проживающих в разных регионах
Российские гостиницы обязали отчитываться за заселение неженатых пар в один номер
гостиницы
Российские гостиницы обязали отчитываться за заселение неженатых пар в один номер
В России администрации гостиниц обязали отчитываться перед надзорными органами за случаи заселения в один номер разнополых постояльцев, которые официально не состоят в браке
Росстат сообщил о 2712 умерших от коронавируса в апреле. Это в 2,5 раза больше, чем в статистике оперштаба
коронавирус
Росстат сообщил о 2712 умерших от коронавируса в апреле. Это в 2,5 раза больше, чем в статистике оперштаба
На Москву пришлось 1 561 умерший от коронавируса. В Департаменте здравоохранения столицы подтверждали эти цифры, хотя оперативный штаб сообщал о 639 умерших
В Пекине ввели военное положение из-за вспышки коронавируса на рынке
коронавирус
В Пекине ввели военное положение из-за вспышки коронавируса на рынке
В китайском Пекине впервые за два месяца зарегистрировано 49 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Власти города опасаются начала новой волны эпидемии, поэтому ввели военное положение
Глава Сургута заразился COVID-19 и напомнил гражданам об опасности этого вируса
коронавирус
Глава Сургута заразился COVID-19 и напомнил гражданам об опасности этого вируса
Мэр Сургута Вадим Шувалов заразился коронавирусной инфекцией. Вадим Шувалов сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что все, с кем он в последнее время контактировал, находятся под наблюдением врачей
Авторская колонка
Я всегда буду гордиться тем, что работал с Ефремовым
Разумеется, большая часть вопросов и ожиданий связана с тем, как я отреагирую на трагедию, которая произошла на Смоленской. Уже сейчас совершенно очевидно, хотя будет расследование и до решения суда никого убийцей называть не следует, – уже сейчас совершенно очевидно, что с Михаилом Ефремовым случилось худшее, что с ним вообще могло случиться
Быков Дмитрий
Правительство освободило россиян от сбора справок для получения социальных выплат
пособия
Правительство освободило россиян от сбора справок для получения социальных выплат
Глава правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое разрешит российским гражданам получать социальные выплаты и пособия без предоставления необходимых для этого справок
В Белоруссии задержали 15 сотрудников Белгазпромбанка, которым руководил соперник Лукашенко на выборах
выборы в белоруссии
В Белоруссии задержали 15 сотрудников Белгазпромбанка, которым руководил соперник Лукашенко на выборах
В Белоруссии правоохранительные органы задержали 15 бывших и действующих сотрудников Белгазпромбанка (входит в Газпромбанк), который раньше возглавлял Виктор Бабарико
Голосование с риском для жизни
поправки в конституцию. избиркомы
Голосование с риском для жизни
Член избирательной комиссии Псковской области от «Яблока», юрист Елена Маятникова выступила с предложением застраховать всех членов избиркомов, которые вынуждены будут работать во время пандемии коронавируса
Украинские власти предоставили статус беженца фигуранту дела «Нового величия»
новое величие
Украинские власти предоставили статус беженца фигуранту дела «Нового величия»
«Жить, не выживать, не держать, не существовать в ожидания приговора, не бежать, а жить. Жить полноценной человеческой жизнью. Той, которой я так долго был лишен», — написал Гаврилов
Депутат хабаровского ЗакСа и брат губернатора Сергея Фургала скончался от коронавируса
коронавирус
Депутат хабаровского ЗакСа и брат губернатора Сергея Фургала скончался от коронавируса
В Хабаровске скончался 67-летний депутат Законодательного собрания края Вячеслав Фургал, который приходится братом губернатору этого региона Сергею Фургалу
Авторская колонка
Вперед, трамписты!
У россиян, давно забывших, что такое «политическая жизнь» у себя в стране, есть отдушина: раз в четыре года они могут хотя бы «поболеть» за своих политических любимцев на той стороне шарика - в Америке, а конкретно – «за» или «против» Трампа.
Рощин Алексей
Соцсеть Twitter заблокировала более тысячи аккаунтов, связанных с российской властью
государственная пропаганда
Соцсеть Twitter заблокировала более тысячи аккаунтов, связанных с российской властью
Twitter заблокировал более 32 тысяч аккаунтов из Китая, России и Турции, которые могут быть связаны с властями этих стран. В соцсети полагают, что эти аккаунты участвуют в в «информационных операциях»
Владимир Путин отказался возвращаться к обычному формату работы после отмены режима изоляции
Владимир Путин
Владимир Путин отказался возвращаться к обычному формату работы после отмены режима изоляции
Президент России Владимир Путин отказался возвращаться к обычному формату своей работы после отмены некоторых карантинных ограничений в Москве и Московской области