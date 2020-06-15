Счетная палата оценила нарушения в работе Росрыболовства в 250 млн рублей
Большая часть нарушений Росрыболовства была выявлена в сфере госзакупок. По данным СП, ведомство ограничивало конкуренцию, необоснованно формировало цены госконтракта, не соблюдало условия закупок и порядок приемки выполненных работ
Счетная палата РФ выявила нарушения в исполнении Росрыболовством бюджета в 2019 году. Нарушения аудиторы оценили в 250,5 млн рублей.
Большая часть нарушений Росрыболовства была выявлена в сфере госзакупок. По данным СП, ведомство ограничивало конкуренцию, необоснованно формировало цены госконтракта, не соблюдало условия закупок и порядок приемки выполненных работ. По некоторым нарушениям законодательства аудиторы направили материалы в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).
Также в ходе проверки выяснилось, что при осуществлении работ по реставрации двух административных зданий Росрыболовства, которые относятся к объектам культурного наследия (усадьба братьев Фонвизиных и дом писателя Павлова – ред.), ведомство оплатило работы, не соответствующие условиям госконтракта. Государственному бюджету был причинен ущерб в размере 2,9 млн рублей. Материалы этой проверки направлены в Генпрокуратуру. По данным РБК, контракт на реконструкцию этих зданий получило ООО «Домострой».
В свою очередь в Росрыболовстве сообщили, что проверка Счетной палаты не выявила фактов неэффективного и нецелевого расходования бюджетных средств за исключением отдельных нарушений и недостатков в области размещения заказов.