Российские банки предупредили о введении платы за выпуск пластиковых карт
Ассоциация банков России (АБР) направила письмо в кабинет министров с просьбой не ограничивать размер комиссий за взимание платежей по безналичным расчетам (эквайринг)
Ассоциация банков России (АБР) направила письмо в кабинет министров с просьбой не ограничивать размер комиссий за взимание платежей по безналичным расчетам (эквайринг). Такое требование было введено в марте в качестве антикризисной меры, но его дальнейшее сохранение приведет к потере банками 10-15 млрд рублей, что в конечном счете негативно скажется на держателях банковских карт.
В письме ассоциации говорится, что при сохранении ограничений экваринговых комиссий на уровне 1% банкам-эмитентам придется брать деньги с клиентов за выпуск и обслуживание пластиковых карт, а также мобильных приложений. Помимо этого им придется сократить свои программы лояльности, что приведет к уменьшению стимулов для использования безналичных способов оплаты, сообщают «Известия».
Кроме того, банки могут отказаться от обслуживания торговых точек с оборотом менее 12 млн рублей безналичных платежей в год, а расходы на обеспечение работы терминалов придется переложить на бизнес.
Сейчас обслуживание пластиковых карт для клиентов банков является бесплатным, поскольку расходы компенсируются за счет межбанковских комиссий.
В Центробанке заверили, чточто ограничение эквайринговых комиссий носит временный характер, поскольку данная мера направлена на поддержку малого и среднего бизнеса в период пандемии коронавируса.