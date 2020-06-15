«Инициативная группа МГУ» сообщила о планах властей застроить зеленую зону около вуза
«Инициативная группа МГУ» сообщила о планах властей построить 20 тысяч квадратных метров жилья в охраняемой законом зеленой зоне возле главного столичного университета
«Инициативная группа МГУ» сообщила о планах властей построить 20 тысяч квадратных метров жилья в охраняемой законом зеленой зоне возле главного столичного университета. Активисты ссылаются на документы, предоставленные преподавателем вуза Мариной Ивлевой.
В сообщении инициативной группы говорится о строительстве домов в зеленой зоне между Университетским проспектом и улицей Косыгина, справа от главного здания МГУ. Сейчас в центре этой зеленой зоны находится поляна с двумя строениями 1950-х годов, которые ранее принадлежали государству. В прошлом году этот участок земли получила в аренду московская фирма «Агентство „Интеграция“».
Также стало известно, что питерская фирма «Голдекс Девелопмент» заказала «укрупненные градостроительные расчеты допустимого объема нового строительства» на участке возле МГУ, которые содержат два варианта застройки. Первый вариант предполагает возведение 18 тысяч квадратных метров жилья и 11 тысяч квадратных метров общественной застройки, второй вариант – строительство 22 тысяч квадратных метров жилья и 19 тысяч квадратных метров общественной застройки.
«Инициативная группа МГУ» потребовала от федеральных властей и властей Москвы разорвать договор аренды с «Агентство „Интеграция“» и провести восстановление и благоустройство территории под общедоступную парковую рекреационную зону, сообщает «Медуза».
Представители власти пока планы застроить зеленую зону около МГУ не прокомментировали.