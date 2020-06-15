Юлия Латынина после вызова к следователям извинилась за письмо о ситуации с COVID-19 в Нижнекамске
Обозреватель «Эха Москвы» и «Новой газеты» Юлия Латынина назвала фейком письмо о ситуации с коронавирусом в Нижнекамске и принесла свои извинения
Обозреватель «Эха Москвы» и «Новой газеты» Юлия Латынина назвала фейком письмо о ситуации с коронавирусом в Нижнекамске и принесла свои извинения. Ранее из-за этого письма медработников журналистку вызвали на беседу в рамках проверки по делу о распространении фейк-ньюс.
«Я реально, без всяких дураков приношу извинения Татарстану за то, что купилась на письмо злонамеренного фейкодела. <…> Действия этого человека целиком подпадают под статью, принятую государством о злонамеренных фейках. Это тот исключительный случай, когда, я думаю, он заслуживает быть посаженным», — заявила Латынина в эфире своей программы «Код доступа».
Юлия Латынина сообщила, что это письмо ей переслал профсоюз «Альянс врачей», а подписано оно было врачом из города Нижнекамск Зайнаб Мухамедшиной.
В этом письме говорилось, что в Нижнекамске не было проведено ни одного теста на коронавирус, но в больницах города при этом было много пациентов с двусторонней пневмонией. Также в письме сообщалось о нехватке средств индивидуальной защиты для медиков.