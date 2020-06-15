15 июня 02:12
Евгений Плющенко стал тренером сборной России по фигурному катанию
На официальном сайте Минспорта России сообщается, что Евгений Плющенко стал одним из тренеров, работающих с национальной сборной по фигурному катанию
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко получил статус тренера сборной России по фигурному катанию.
На официальном сайте Минспорта России сообщается, что Евгений Плющенко стал одним из тренеров, работающих с национальной сборной по фигурному катанию.
Местом работы олимпийского чемпиона указан Центр спортивной подготовки сборных команд России (ФГБУ ЦСП).
Тренером сборной России Плющенко стал после перехода в его академию двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой из команды тренера Этери Тутберидзе.