15 июня 01:39
В Пензе депутата гордумы задержали за расклейку листовок против поправок в Конституцию
В Пензе полиция задержала депутата гордумы от КПРФ Александра Рогожкина и члена Ленинского коммунистического союза молодежи Александра Ермакова, которые расклеивали по городу листовки с призывом голосовать против поправок
В Пензе полиция задержала депутата гордумы от КПРФ Александра Рогожкина и члена Ленинского коммунистического союза молодежи Александра Ермакова, которые расклеивали по городу листовки с призывом голосовать против поправок в Конституцию.
Портал «ОВД-Инфо» сообщает, что Рогожкина и Ермакова задерживала группа из сотрудников полиции, следователя и ОМОНовцев. Что именно инкриминируют политикам, силовики не сообщили.
Напомним, что Центризбирком считает агитацию против внесения поправок в Конституцию незаконной. При этом подготовленные властями «информационные» материалы содержат призывы голосовать за внесение поправок, на что неоднократно жаловались противники изменения Основного закона.
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