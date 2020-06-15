В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
В России 14 июня вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга». Так в стране называют комиссию за денежные переводы между клиентами одного банка, проживающих в разных регионах
В России 14 июня вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга». Так в стране называют комиссию за денежные переводы между клиентами одного банка, проживающих в разных регионах.
«Банковский роуминг» осенью 2019 года потребовал отменить теперь уже бывший глава правительства Дмитрий Медведев. В конце прошлого года закон об отмене комиссии был принят Федеральным Собранием и подписан президентом Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.
Комиссия за переводы между клиентами одного банка из разных регионов существовала в Сбербанке. В апреле 2020 года государственный банк ввел новую комиссию в размере 1% от переводов на сумму свыше 50 тысяч рублей в месяц. Эта комиссия распространяется на переводы как между разными регионами, так и в пределах одного региона. Примечательно, что размер комиссии совпадает с размером «банковского роуминга».