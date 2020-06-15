Российские гостиницы обязали отчитываться за заселение неженатых пар в один номер
В России администрации гостиниц обязали отчитываться перед надзорными органами за случаи заселения в один номер разнополых постояльцев, которые официально не состоят в браке
В России администрации гостиниц обязали отчитываться перед надзорными органами за случаи заселения в один номер разнополых постояльцев, которые официально не состоят в браке.
По данным «Российской газеты», в соответствии с новыми рекомендациями Роспотребнадзора отели должны размещать гостей «преимущественно одноместно или семейно».
Это означает, что отели и гостиницы должны будут доказывать, что их клиенты состоят в семейных отношениях.
Глава Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин, комментируя инициативу Роспотребнадзора, заявил, что объекты размещения найдут выход из ситуации. Например, можно заселить в один номер жениха и невесту, а также друзей, которые приехали вместе.
При этом отели не будут требовать у гостей при заселении специальных документов, а сами будут принимать решение о том, как именно их размещать.