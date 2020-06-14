14 июня 18:52
В петербургском аэропорту самолет S7 при рулении задел лайнер «Уральских авиалиний»
В петербургском аэропорту «Пулково» пассажирский самолет компании S7 во время маневрирования задел крылом хвостовую часть лайнера «Уральских авиалиний», который ожидал разрешения на взлет
В петербургском аэропорту «Пулково» пассажирский самолет компании S7 во время маневрирования задел крылом хвостовую часть лайнера «Уральских авиалиний», который ожидал разрешения на взлет.
В пресс-службе «Уральских авиалиний» сообщили, что пассажиры рейса из Санкт-Петербурга в Калининград (84 человека) были доставлены в терминал. Компания предоставила пассажирам резервный самолет.
Пострадавший лайнер S7 должен был вылететь в Иркутск.
В «Пулково» сообщили, что инцидент не повлиял на работу аэропорта. Рейсы отправляются и принимаются в штатном режиме.